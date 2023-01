Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Luciana Gimenez sofreu um grave acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, com os filhos Lorenzo e Lucas Jagger. Após passar por uma cirurgia e ficar internada em um hospital local, a apresentadora já teve alta. Neste domingo (15/1), a comunicadora compartilhou o momento em que foi resgatada no meio da neve e aproveitou o momento para desabafar.

“A primeira coisa que veio na minha cabeça no momento do meu acidente, foram meus filhos. Mesmo com a maior dor que já senti, eu só pensava em colocá-los no meu campo de visão e também não gritar, pois não queria que eles se assustassem. Me veio um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido. Estava ferida e só queria ter certeza que eles estavam bem”, explicou Luciana.

