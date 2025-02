O Paraná deve entrar em alerta vermelho para uma forte onda de calor nos próximos dias. As temperaturas devem ficar entre 3ºC a 7ºC acima da média a partir de quarta-feira (12). Veja as regiões em alerta na previsão do tempo.

Conforme o ClimaTempo, a onda de calor deve durar até o dia 21 de fevereiro. A tendência é que a região centro-sul seja afetada pelo calorão. Nesses municípios, a temperatura deve variar entre 3º e 5ºC acima da média prevista para o período. Já nos municípios do noroeste, norte e nordeste do Paraná, a média de temperatura pode ficar até 7ºC acima do normal.

Onda de calor traz risco de temporais

Segundo o meteorologista Guilherme Borges, do ClimaTempo, a onda de calor potencializa o risco de chuvas para o Paraná. Além disso, há chances de temporais isolados na sexta-feira (14) em algumas regiões.

“Embora as temperaturas continuem elevadas, nós temos o transporte de umidade da faixa norte brasileira, que potencializa as pancadas de chuva que vem entre a tarde e o início da noite. O calor combinado com umidade vai deixar a região leste em alerta para temporais”, explicou Borges.