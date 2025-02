No início da noite desta segunda-feira, 10 de fevereiro, por volta de 19h30 horas, agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam quase meia tonelada de maconha no município de Ribeirão Claro/PR.

A droga estava em um VW/FOX de cor preta.

Condutor do veículo emprendeu fuga em meio a vegetação densa, equipes continuam com o trabalho de localização do foragido.

Em vistoria no porta malas foram encontrados diversos fardos da substância entorpecente maconha que após pesada totalizou 484,49 kg.

Veículo e droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Jacarezinho/PR, para as devidas providências.

O crime de tráfico tem pena prevista de reclusão de 05 a 15 anos de reclusão.