Os serviços agora passam pela estabilização da segurança para os trabalhos das equipes. Elas irão iniciar a fase de busca por setores onde serão feitas varreduras em todos os veículos, além da continuidade no processo de remoção de resíduos.

No ponto mais delicado se encontram bombeiros, cães de buscas e o maquinário da concessionária. Esta missão é extremamente sensível e demorada, por causa do constante risco que as equipes estão expostas.

DESAPARECIDOS– A Polícia Científica segue auxiliando os trabalhos de levantamento de possíveis desaparecidos. Agora que grande parte de massa de terra da parte superior do incidente foi removida, a estimativa de potenciais vítimas foi reduzida para menos de 30 pessoas. Este número tem como base os dados concretos que o comando do incidente possui, como a redução de veículos encontrados em relação às projeções iniciais, e pode ser alterado à medida que novas informações vão sendo coletadas.

Por causa do grande volume de terra, ainda não é possível especificar com exatidão a quantidade de veículos e vítimas que podem estar soterrados no local.

APOIO– Os bloqueios de rodovias feitos pela PRF têm possibilitado a agilidade do serviço no local da ocorrência, pois garante mais segurança às equipes e ainda evita que a população fique exposta a novos incidentes.

A Polícia Militar do Paraná tem trabalhado com máximo empenho através das equipes do 9º BPM (Litoral) e 17º BPM (São José dos Pinhais). Elas atuam no serviço de proteção às vidas e às comunidades ao redor dos diversos incidentes da BR-376. Os policiais também apoiam às operações de remoção da massa de terra e desdobramentos logísticos de segurança e resgate.