A série ‘Wandinha’ lançada no último dia 23 pela Netflix, já está fazendo sucesso mundo afora. Porém, a Netflix ainda não parou com as divulgações da série que fala sobre Wandinha Adams. Nesta quarta-feira (31) foi lançado um vídeo no qual a ‘Mãozinha’, figura icônica da família Adams, é solta pelas ruas de Nova York.

“Elas dizem que os nova-iorquinos não podem ser chocados, Mãozinha, faça seu trabalho” começa o vídeo.

A reação das pessoas é hilária. No começo do vídeo uma criança chora, outras pessoas se assustam e outras brincam com a situação. A Mãozinha aproveita que está em Nova York, para dar uma voltinha de metrô e assustar mais pessoas.

Wandinha

A série ‘Wandinha’ quebrou um recorde histórico da Netflix e tornou-se a maior estreia da plataforma. Foram mais de 341,2 milhões de horas assistidas, ficando no top 1 dos mais assistidos em 83 países. Esse recorde era antes de ‘Stranger Things’.

Assista ao vídeo: