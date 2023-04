Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Buscando expandir o aporte e a capacidade de desenvolvimento de políticas públicas para a saúde, o Governo do Estado liberou, nesta quarta-feira (19), um valor de R$ 3,15 milhões para o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). A formalização aconteceu durante a segunda reunião da Comissão Intergestores Bipartite (Cib) deste ano e tem como finalidade auxiliar a entidade na realização de atividades de apoio aos gestores municipais.

O Cosems representa um grande alicerce não somente na produção de ações em saúde, mas também na gestão dos municípios. Com esse convênio, será possível organizar mais eventos, planejando e agindo pelo bem da saúde pública”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Para o presidente do Cosems, Ivoliciano Leonarchik, a saúde paranaense sai fortalecida do evento, sobretudo a partir do aprofundamento das políticas de regionalização. “Temos uma grande parceria com o Governo do Estado e a Cib nos permite estreitar ainda mais estes laços”, destacou.

O encontro promoveu, ainda, discussões acerca da atual presença do mosquitoAedes Aegyptino Estado. De acordo com o último boletim epidemiológico, o Paraná soma 21.406 casos confirmados de dengue e 140.570 notificações, contando também com 56 mil casos já descartados.

O Estado tem realizado grandes esforços no combate às doenças transmitidas peloAedes aegyptie o monitoramento constante, somado à conscientização, são fundamentais para garantir a segurança da população”, comentou a chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores da Sesa, Emanuelle Gemim Pouzato.

Os gestores ainda debateram ainda os resultados do Dia D da Vacinação, que registrou mais de 300 mil aplicações. “Os dados nos mostram que a população deseja receber a vacina e esperamos dar continuidade a essa grande campanha. A imunização é fundamental para proteger os paranaenses e nosso desejo é expandir a cobertura vacinal e seguir salvando vidas”, comentou a diretora de Vigilância e Saúde da Sesa, Goretti Lopes.

Durante a reunião, também foram discutidas ações para assegurar os cuidados da Linha de Atenção Materno Infantil, que se estende desde o pré-natal até o acompanhamento e desenvolvimento da criança. Segundo dados parciais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e Nascidos Vivos (Sinasc), até abril deste ano foram registrados 17 óbitos maternos no Estado.

“O Paraná tem estabelecido uma rede de serviços de referência para gestantes e faz a vigilância dos óbitos maternos infantis e fetais, considerando diversos fatores. Com estas informações, é possível aprimorar o processo de cuidado e reduzir cada vez mais estes índices”, avaliou a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Sesa, Acácia Nasr.

Dentre outros assuntos discutidos, estiveram ações voltadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista; o cofinanciamento estadual para implantação e custeio mensal do Serviço Residencial Terapêutico; e o plano estadual das cirurgias eletivas.