O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ( Seti ), promove um curso de aperfeiçoamento sobre ações para extensão no ensino superior. O objetivo é aprimorar o conhecimento sobre as transformações sociais e político-pedagógicas da sociedade para estimular e desenvolver novas propostas de extensão para as instituições de ensino superior.

O curso é gratuito e são ofertadas 500 vagas destinadas para docentes, servidores estaduais e profissionais ligados às instituições parceiras. As aulas serão ministradas na modalidade da educação a distância, terão início no dia 04 de maio e seguem até novembro deste ano.

A pró-reitora de Extensão e Assuntos Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa ( UEPG ), Edina Schimanski, explica que a extensão é importante para reduzir a distância entre a universidade e a sociedade. “Sabemos que a extensão é capaz de transformar não só espaço universitário, mas também a comunidade. Ou seja, a extensão é uma forma da universidade chegar até a comunidade”, frisou Edina.

As atividades de extensão realizadas pelas universidades são desenvolvidas em todas as áreas do conhecimento e proporcionam ações pontuais, como eventos, ou de maior prazo, como cursos de desenvolvimento sustentável e língua portuguesa para migrantes.

Atualmente, nas universidades estaduais do Paraná a extensão é feita por meio de mais de mil cursos, projetos e eventos que atendam ou proporcionam serviços para a população de forma direta e indireta. Um exemplo de ação extensionista é a Chamada Pública 09 Covid-19, que reuniu ações que intermediaram diversos serviços para a população por meio das universidades.

Uma das atividades foi o atendimento, via telefone e por meios digitais à população, voltado ao esclarecimento de dúvidas e à prestação de orientações relacionadas à prevenção, cuidados e combate à pandemia do novo coronavírus.

APERFEIÇOAMENTO– O “Curso de formação para ações articuladoras do tripé ensino, pesquisa e extensão nas universidades paranaenses” é um projeto da Seti, em parceria com as instituições estaduais de ensino superior e coordenado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). A Universidade Virtual do Paraná (UVPR) será a instituição responsável pela gestão do conteúdo no ambiente online.

O projeto terá apoio do Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância (Nutead) da UEPG para a produção dos módulos com conteúdos do curso. A formação terá 180 horas distribuídas em sete módulos temáticos.

A coordenadora da UVPR, Maria Aparecida Crissi Knuppel, destaca a atuação em rede das instituições. “Nós temos a participação das sete universidades estaduais na elaboração desse projeto. É um projeto em rede, e é o tipo de projeto que a Universidade Virtual do Paraná vem fazendo porque ela congrega esforços de todas as nossas universidades em prol de uma ação efetiva”, diz.

SERVIÇO– As inscrições estão abertas até 24 de abril e a seleção acontece por ordem de inscrição. O acesso ao edital é por meio deste link . Podem se inscrever estudantes, técnicos e docentes de instituições públicas ou privadas, além de professores da rede pública do Ensino Fundamental.

Para esclarecer dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail tripeextensao@ead.uepg.br.