O Governo do Paraná começou a enviar em setembro aos 2.100 colégios da rede estadual uma cota extra do chamado fundo rotativo para combater a pobreza menstrual. A expectativa é atender 460 mil alunas. Os valores repassados aos gestores somam cerca de R$ 895 mil, divididos de acordo com a necessidade de cada região. A compra de produtos de higiene menstrual começou a ser feita pelos próprios diretores neste mês e alguns itens já foram entregues.

A cota especial do programa é destinada exclusivamente para a rede estadual e foi transferida pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). Ela foi criada com base na Lei Estadual nº 20.717/2021, que dispõe sobre a promoção da dignidade menstrual e prevenção de riscos e doenças, e é uma das ações do Estado no contexto do Paraná Rosa, que contempla uma série de ações em prol das mulheres.

Para a diretora Claudiane Erram, do Colégio Estadual Antonio Iglesias, de Ibiporã, no Norte do Estado, a cota ajuda a enfrentar os casos de estudantes que não vão para a aula porque não têm o produto de higiene em casa. “Essas meninas se sentiam inseguras por não terem absorvente e tinham medo de enfrentarem alguma emergência. Elas acabavam não se concentrando tanto quanto precisavam nas aulas. Agora, com a cota, teremos um outro cuidado sobre a segurança menstrual das nossas estudantes. A receptividade foi ótima”, disse.

Segundo a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, esse recurso traz mais tranquilidade a todas as estudantes que passam por dificuldade para adquirir produtos específicos durante o período menstrual. “Com essa ação, além de devolver a dignidade às estudantes, auxiliamos no combate à evasão escolar durante o período menstrual”, complementou.