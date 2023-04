Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Faltam menos de dois meses para Leandro Matheus Capote de Quadros completar 18 anos e ele mal pode esperar. Chegar à maioridade, para o rapaz, significa a realização de um esperado sonho: a abertura de sua própria empresa. Montador de móveis desde os 14 anos, Leandro almeja, desde então, ser dono de uma marcenaria, mas não acreditava, até o ano passado, que esse desejo poderia se concretizar — e nem sequer sabia como dar o primeiro passo para alcançá-lo.

Diante da lousa de Maria Fernanda Calvento, os planos de Leandro começaram a lhe parecer cada vez mais palpáveis. “Essa matéria foi a minha motivação para pensar em seguir carreira com o empreendedorismo”, conta Leandro. “Aprendi como administrar uma empresa, a fazer a divulgação de serviços. Tenho certeza de que dessa forma meu empenho será bem recompensado”.

Argentina, natural de Buenos Aires, a professora mora no Brasil há 13 anos e atua há três na rede estadual de ensino do Paraná. Hoje, leciona no Colégio Estadual Irênio Moreira Nascimento, em Tibagi, na região dos Campos Gerais.

Assumir a disciplina de Educação Financeira foi um desafio que Maria Fernanda aceitou confiante. Ainda que fosse uma novidade em sala de aula — o conteúdo entrou para a matriz curricular do ensino médio do Estado em 2021 —, a professora já tratava com familiaridade dos assuntos relativos às finanças.

Formada em Engenharia de Produção pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) de Londrina e com anos de experiência no setor financeiro (em especial, transporte internacional de mercadorias), ela se propôs a discutir com seus alunos temas tão temidos quanto matemática e dinheiro, com uma abordagem voltada ao cotidiano dos estudantes.

“Encontrei uma turma com poucas perspectivas, sem ferramentas para lidar com as obrigações de adulto. Quis mostrar que eles são capazes”, diz a professora.

Nessa turma, a de Leandro, ela ensinou desde tarefas básicas — como abrir uma conta no banco, usar o aplicativo bancário, montar um currículo e não se endividar, até atividades mais elaboradas, como fazer uma pesquisa de mercado e criar um plano de negócio para um empreendimento.

Em uma de suas aulas, Maria Fernanda descobriu que os estudantes não sabiam o que era uma conta-poupança. “Mandei eles quebrarem os porquinhos”, conta, e os incentivou a começarem a economizar dinheiro de outra forma.

Na semana seguinte, Leandro apareceu na aula dizendo que havia aberto uma conta-poupança. Na época, ainda não pensava em concretizar seu próprio negócio, mas tinha o plano de comprar uma moto.

Não tardou para que o estudante substituísse seu plano por outro maior, o de abrir a “L.M. Serviços Gerais”. Por conta própria, ele começou a pesquisar preços de ferramentas e demais custos para planejar a abertura de sua empresa. Quando tinha dúvidas, recorria à ajuda de Maria Fernanda. “Ele pergunta, é engajado. Tem um perfil bem empreendedor”, diz a professora.

Neste ano, ela já não encontra o estudante em sala de aula. Depois de lecionar Matemática e Educação Financeira, decidiu dar aulas de Pensamento Computacional, para ajudar os alunos a desenvolverem suas habilidades no mundo digital.

Leandro, que está no 3º ano do ensino médio, não frequenta essas aulas, mas continua sendo motivo de orgulho para a professora. “Toda dúvida que tenho, entro em contato com ela”, afirma o estudante. Ele já comprou trena, martelo e parafusadeira para os serviços demandados pelos primeiros clientes. Com o cartão de visitas em mãos, Leandro espera ansiosamente seu aniversário, no mês de maio, pronto para formalizar — e expandir — sua própria marcenaria.