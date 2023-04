Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Qual criança nunca imaginou ter a vida da Barbie e viver em um mundo cor de rosa? É assim que a curitibana Bruna Carolina, mais conhecida como Bruna Barbie (@brunabarbieoficial), vive. A casa dela, o carro, a piscina e os looks da influencer são todos da mesma cor: rosa pink.

Bruna diz que não assumiu o estilo ‘Barbie’ por mídia. Desde criança, ela gostou da boneca, mas foi na adolescência que decidiu assumir o estilo para todos.

“Comecei a usar tudo rosa, mudar todo o guarda-roupa e, então, eu tinha meu quarto todo rosinha. Foi na escola que começaram a falar do meu estilo e me apelidar de Barbie. Foi aí também que eu falei: ‘não é que parece?’ Eu simplesmente gostava de rosa, gostava da Barbie e, com os apelidos dos coleguinhas, comecei a assumir o estilo”, relembra a influencer.

No começo, Bruna Barbie diz que família e amigos acharam estranho. Mas, com o tempo, foram se acostumado e gostando.

“Quando eu mudei meu estilo, para viver assim, completamente cor de rosa, eles diziam: ‘Mas nossa Bruna, você não enjoa, vai usar só uma cor?’ Mas, depois, eles foram se acostumando e gostando. Tanto é que hoje me apoiam, me ajudam e trabalham comigo” conta Bruna.

A influencer diz que, mesmo longe das redes sociais, está sempre de rosa e com o estilo Barbie.

“Estou sempre de bolsinha, saltinho, cílios grande, com o batom rosa”, diz a Barbie do Paraná.

Bruna construiu uma casa rosa no Litoral do Paraná, em 2017. Para conseguir tudo pink como ela queria, precisou personalizar e pedir muita coisa para as fábricas, já que na época não tinham tantos produtos da tonalidade.

“Para a casa, eu mandei personalizar muita coisa, eu pedi muita coisa de fábrica e muita coisa do exterior por que não tinha. Mas eu tive que mandar fazer, minha piscina, por exemplo, foi a primeira aqui do Brasil a ser rosa, não tinha na fábrica”, relembra.

Nos cinemas

E é claro que a Bruna está animada para assistir ao filme da Barbie, estrelado por Margot Robie, com estreia prevista para o dia 20 de julho de 2023. Segundo ela, depois que assistiu ao trailer, viu que realmente é a Barbie, pois ama rosa como a personagem.

“Achei bem fofinho, arrasaram, principalmente dessa diversidade de Barbie e de Ken. Vou estar na estreia, inclusive tem muitos projetos legais referente a isso que vocês vão ter que acompanhar nas redes sociais” conta a influencer.

Apesar de compartilhar fotos de sua casa nas redes sociais e receber diversas mensagens de pessoas querendo visitar, Bruna não abre ela.

“Eu não abro para o público, por enquanto ele é meu lar. Vai que um dia isso se torna um museu, seria legal”, finaliza.