Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná começam a semana com a oferta de 13.051 vagas de emprego com carteira assinada. A maioria é para auxiliar de linha de produção, com 3.200 oportunidades. Na sequência, estão as funções de magarefe, com 543 vagas, operador de telemarketing, com 342, e repositor de mercadorias, com 147.

A RMC concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.510). Entre as principais, são ofertadas 218 vagas para operador de telemarketing, 141 para repositor de mercadorias, 124 para operador de telemarketing apenas respectivo e 105 para auxiliar de linha de produção.

Na Capital, a Agência oferta 63 vagas para preenchimento urgente, com procura para fiscal de loja (35), carpinteiro (15), encanador industrial (7), eletrotécnico (5) e biomédico (1).