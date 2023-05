Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente entre dois carros, na PR-158, entre São João do Caiuá e Paranavaí, no noroeste do Paraná, deixou cinco pessoas feridas. Foi na noite desse domingo (21). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, entre os feridos estão um bebê de dois meses, duas crianças de 2 e 4 anos, e dois adultos, de 25 e 23 anos.

Conforme a polícia, os dois veículos seguiam no mesmo sentido pela rodovia quando um Fiat Strada bateu na traseira de um Fiat Uno. Os feridos estavam no Uno. Eles foram socorridos e encaminhados à UPA e Santa Casa de Paranavaí.

O motorista da Strada foi submetido ao teste do bafômetro que acusou a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Paranavaí, conforme a polícia.