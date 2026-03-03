Multinacionais instaladas no Paraná estão com 56 vagas abertas para pesquisadores de inovação, por meio dos programas do IEL – Instituto Euvaldo Lodi, do Sistema Fiep. As oportunidades são voltadas a estudantes e recém-formados que desejam atuar em projetos estratégicos dentro de grandes empresas, como a Brose do Brasil, referência global no setor automotivo.
O programa oferece bolsas para graduandos, mestres e doutores, com dedicação exclusiva e sem vínculo empregatício. Os valores variam de R$ 1.500 a R$ 11.000, conforme o nível de formação.
Da dúvida sobre a carreira a dois projetos em uma multinacional
Rafael Kouhei Sumiya, estudante do UniSenai e analista de dados, viu na bolsa uma chance de construir um futuro com propósito. Hoje, atua na Brose em iniciativas voltadas à automação e otimização de processos.
Segundo Rafael, a experiência foi decisiva: “Tenho exclusividade do meu tempo para atuar em projetos estratégicos — aqueles em que outras pessoas não têm tanta liberdade para testar, propor e criar.”
O desempenho no primeiro projeto levou à renovação da bolsa.
Como funciona o modelo
O IEL realiza o diagnóstico da demanda, seleciona os pesquisadores, acompanha tecnicamente os projetos e garante segurança jurídica para as empresas. O formato vem sendo adotado por indústrias de grande porte interessadas em acelerar inovação com profissionais especializados.
Segundo Rodrigo Alonço, colaborador da Brose no time de Compras, Investimentos e Serviços, comenta
“O Rafael é parte da Brose. Ele sempre traz inovação e um olhar de fora e a gente valoriza isso. É uma boa dica para quem quer entrar em uma grande empresa. A gente valoriza essa busca por novas ideias.”
Quer entrar em uma multinacional? Comece conhecendo as vagas abertas
O IEL Paraná está com oportunidades abertas para estudantes e pesquisadores que desejam atuar em projetos de inovação em grandes empresas. As bolsas variam conforme o nível de formação e podem chegar a R$ 11 mil.
Confira alguns destaques:
1- Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutores Inovando no Setor Empresarial – Terris – Desenvolvimento e integração de sistema
2- Vagas IEL Paraná | Doutores Inovando no Setor Empresarial – Chavi Tecnologia – Desenvolvimento de Fechadura Inteligente
3 –Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutores Inovando no Setor Empresarial – Algemas Brasil
4 – Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutor – Deion – Melhoria e Inovação no Processo Produtivo | IEL PR
5 – Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutor – APS3 – Manufatura Digital Siemens | Doutores Inovando no Setor Empresarial
Confira todas as oportunidades e inscreva-se pelo site
Bolsista Doutor em Mecatrônica – Tecnologias para Mobilidade Veicular Inclusiva – Mecânica do Beto
O IEL (Instituto Euvaldo Lodi) é o braço de empregabilidade do Sistema Fiep e atua na conexão entre indústria, inovação e formação de talentos.
