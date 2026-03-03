Multinacionais instaladas no Paraná estão com 56 vagas abertas para pesquisadores de inovação, por meio dos programas do IEL – Instituto Euvaldo Lodi, do Sistema Fiep. As oportunidades são voltadas a estudantes e recém-formados que desejam atuar em projetos estratégicos dentro de grandes empresas, como a Brose do Brasil, referência global no setor automotivo.

O programa oferece bolsas para graduandos, mestres e doutores, com dedicação exclusiva e sem vínculo empregatício. Os valores variam de R$ 1.500 a R$ 11.000, conforme o nível de formação.

Da dúvida sobre a carreira a dois projetos em uma multinacional

Rafael Kouhei Sumiya, estudante do UniSenai e analista de dados, viu na bolsa uma chance de construir um futuro com propósito. Hoje, atua na Brose em iniciativas voltadas à automação e otimização de processos.

Segundo Rafael, a experiência foi decisiva: “Tenho exclusividade do meu tempo para atuar em projetos estratégicos — aqueles em que outras pessoas não têm tanta liberdade para testar, propor e criar.”

O desempenho no primeiro projeto levou à renovação da bolsa.

Como funciona o modelo

O IEL realiza o diagnóstico da demanda, seleciona os pesquisadores, acompanha tecnicamente os projetos e garante segurança jurídica para as empresas. O formato vem sendo adotado por indústrias de grande porte interessadas em acelerar inovação com profissionais especializados.

Segundo Rodrigo Alonço, colaborador da Brose no time de Compras, Investimentos e Serviços, comenta

“O Rafael é parte da Brose. Ele sempre traz inovação e um olhar de fora e a gente valoriza isso. É uma boa dica para quem quer entrar em uma grande empresa. A gente valoriza essa busca por novas ideias.”

Quer entrar em uma multinacional? Comece conhecendo as vagas abertas

O IEL Paraná está com oportunidades abertas para estudantes e pesquisadores que desejam atuar em projetos de inovação em grandes empresas. As bolsas variam conforme o nível de formação e podem chegar a R$ 11 mil.

Confira alguns destaques:

1- Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutores Inovando no Setor Empresarial – Terris – Desenvolvimento e integração de sistema

2- Vagas IEL Paraná | Doutores Inovando no Setor Empresarial – Chavi Tecnologia – Desenvolvimento de Fechadura Inteligente

3 –Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutores Inovando no Setor Empresarial – Algemas Brasil

4 – Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutor – Deion – Melhoria e Inovação no Processo Produtivo | IEL PR

5 – Vagas IEL Paraná | Bolsista Doutor – APS3 – Manufatura Digital Siemens | Doutores Inovando no Setor Empresarial

Confira todas as oportunidades e inscreva-se pelo site

Bolsista Doutor em Mecatrônica – Tecnologias para Mobilidade Veicular Inclusiva – Mecânica do Beto



O IEL (Instituto Euvaldo Lodi) é o braço de empregabilidade do Sistema Fiep e atua na conexão entre indústria, inovação e formação de talentos.

