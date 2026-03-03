Paraná: Suspeito de sequestrar adolescente morre em confronto com a PM

Um homem acusado de sequestrar a ex-namorada, uma adolescente, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (2), em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. A identidade do suspeito não foi divulgada.

De acordo com a PM, a ocorrência começou no domingo (1º), quando a corporação recebeu denúncia de que a jovem havia sido levada à força pelo ex-namorado no município de Figueira. Na manhã seguinte, novas informações indicaram que o homem estaria escondido em uma área rural de Piraí do Sul, acompanhado da vítima.

Equipes do 1º Batalhão foram mobilizadas até o local. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito teria reagido e atacado os policiais, que revidaram. Baleado, ele recebeu atendimento médico no próprio local, mas não resistiu. Nenhum policial ficou ferido.

A adolescente foi resgatada sem ferimentos e encaminhada para avaliação médica. Segundo a PM, o homem tinha mandado de prisão em aberto e histórico de envolvimento em homicídios na região.