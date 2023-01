O jovem Rafael Augusto de Paula Veiga, de 24 anos, morreu em uma colisão frontal que deixou duas pessoas em estado grave e duas com ferimentos moderados na manhã desta quarta-feira (25) na PR-090 em Curiúva, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem estava em um Fiat Fiorino da empresa NTC-PR de Ponta Grossa e as quatro pessoas em um Chevrolet Cruze branco. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal e posteriormente transferidos para um hospital em Telêmaco Borba.

A Polícia Civil e a PRE estão no local investigando as causas do acidente que ainda são desconhecidas.