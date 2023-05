Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A morte de Marvel Alberto Bertani, de 72 anos, causa intensa comoção nas redes sociais. Presidente da Associação de MotoClube Diamantes do Asfalto, foi vítima do grave acidente que envolveu o triciclo que pilotava e uma caminhonete Ford Ranger, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. A esposa de Marvel, de 71 anos, segue internada no hospital.

Morador de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, o motociclista era bastante conhecido na região do Ouro Verde. Além do motoclube, ele mantinha uma loja de radiadores no local.

Diversos amigos prestam homenagens a ele nas redes sociais. Vários deles citam a perda “incalculável”.

“Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim! Seus ensinamentos farão parte das nossas vidas”, diz uma das mensagens.

A esposa de Marvel foi encaminhada pelo Siate para o Hospital São Vicente de Guarapuava, em estado grave.

O acidente

Por volta das 13:45 desta terça-feira (3), no km 312 da BR 277, policiais rodoviários federais atenderam um acidente frontal envolvendo a caminhonete Ford Ranger e o triciclo.

A motorista da caminhonete, de 19 anos, sentido Foz do Iguaçu e teve lesões leves. Ela realizou teste de etilômetro, que apontou negativo para presença de álcool.