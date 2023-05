Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O governador Ratinho Junior assinou nesta quarta-feira (3) o documento que delega as rodovias estaduais do Paraná ao governo federal para a realização da nova concessão de Pedágios. O acordo foi firmado em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O documento permite à União incluir 1,1 mil quilômetros de trechos de rodovias estaduais no pacote a ser leiloado, ficando sob responsabilidade da iniciativa privada um total de 3.3 mil km nos próximos 30 anos. A expectativa é que as novas concessionárias assumam as estradas dos dois primeiros lotes no último trimestre de 2023.

A concessão das rodovias acontece um ano e seis meses após o fim do contrato com as concessionárias que eram responsáveis pelo antigo Anel da Integração do Paraná.