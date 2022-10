Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cães e gatos podem ser muito mais do que grandes companheiros, eles podem auxiliar no tratamento de muitas doenças. É disso que se trata o projeto Amigo Bicho, que leva animais a hospitais, orfanatos, associações de saúde e lares de idosos com o objetivo de melhorar respostas às terapias convencionais. O projeto também auxilia na autoestima, na saúde física, social, emocional e funções cognitivas de pacientes de todas as idades que sofrem com diversos tipos de doenças.

Criado em 2005 pela médica veterinária Letícia Séra Castanho, o Amigo Bicho é o assunto desta semana no programa Assembleia Entrevista, da TV Assembleia. “Notamos que podemos fazer alguma coisa boa usando os animais. Eles trazem sensação de bem-estar. A interação é muito melhor quando se trata deles. Iniciamos com uma visita a um lar de idosos com dois voluntários. A resposta foi tão positiva que iniciamos o projeto”, contou ela. A conversa com a coordenadora do Amigo Bicho vai ao nesta quinta-feira (06), às 11 horas, na TV Assembleia.

Durante o bate-papo, Letícia Castanho explicou que os benefícios da utilização de animas na terapia são comprovados, já que auxiliam na socialização das pessoas e em tratamentos de pacientes com necessidades especiais. Segundo a especialista, os bichos ajudam na diminuição da ansiedade de doentes e auxiliam pacientes com doenças graves, como o mal de Parkinson ou de Alzheimer. “Percebemos uma melhora na coordenação motora, pois ocorre a mudança do foco, fazendo com que o público reaja melhor. O contato com animais faz com que o corpo libere oxitocina, que é o hormônio do bem, diminuindo hormônios de estresse”, contou.