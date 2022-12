Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) publicou nesta terça-feira (13) o resultado da análise de preços relativos ao edital de reforma de 17 pontes e viadutos entre os municípios de Castro, nos Campos Gerais, Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

O Consórcio GMZ Obras de Artes Especiais, composto pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Eireli e Zuli Construtora de Obras, único participante da licitação, teve aprovada sua proposta de R$ 6.444.233,80.

Na publicação já está confirmada a data de 22 de dezembro para início da próxima etapa, que é a abertura de envelope com documentos de habilitação do consórcio, às 14h, em auditório do DER/PR em Curitiba.