O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), encerrado na noite desta segunda-feira (12), formou 66 capitães da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Essa é uma importante capacitação na área de administração e segurança pública e ajuda os oficiais a assumir futuramente funções de coordenação e de gestão nas corporações, além de ser requisito para ascensão na carreira, como major e tenente-coronel.

Dos 66 formandos, 50 são do quadro de policiais militares e 16 do quadro de bombeiros militares. O curso contou com 650 horas-aula, distribuídas em 21 disciplinas: políticas públicas voltadas para os direitos humanos e cidadania, gestão de pessoas, gestão pela qualidade, inteligência policial, gerenciamento de crises, análise criminal e táticas para confrontos armados.

“Além dos investimentos em equipamentos, procuramos investir também na capacitação dos militares estaduais, para que possamos ter corporações cada vez mais fortes. É um importante passo desses oficiais para alcançarem novos objetivos dentro das corporações”, destacou o secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita.

“É imprescindível a busca pelo conhecimento, pela atualização e pelo próprio reconhecimento de que todos atuamos de forma a melhorar nossa atuação em prol da sociedade. Esse curso é mais um passo na carreira desses oficiais e das corporações”, disse o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante da PMPR.

“Esse curso possibilita que os oficiais sejam reconhecidos e possam assumir o posto de major e tenente-coronel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isso vem ao encontro das necessidades das corporações em qualificar seus quadros e também das necessidades dos oficiais em conquistarem esses postos”, completou o chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, coronel Gelson Marcelo Jahnke.

Durante o evento, foi feita uma homenagem aos primeiros colocados, uma vez que o curso exige aplicação aos estudos, desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e provas. O primeiro colocado pela PMPR foi o capitão Otávio Lúcio Roncalio, seguido pelo capitão Marcos Daner de Andrade e pelo capitão Lauro Sperka Júnior. Pelo Corpo de Bombeiros, o primeiro colocado foi o capitão Lucas Romaniuk, o segundo foi o capitão Oliveira Orlandi Junior e o terceiro foi o capitão Flávio Ferreira Machado.

Já os formandos homenagearam o secretário de Segurança Pública, o comandante da PMPR e o chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, além do subcomandante-geral da PMPR, coronel Carlos Eduardo Cidreira; do chefe do Estado-Maior da PMPR, coronel Adilson Luiz Lucas Prüsse; e do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior.