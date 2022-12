Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma besta monstruosa, que pode ser responsável pela morte de pelo menos 300 pessoas. O monstro, na realidade, é um crocodilo gigante batizado com o “amigável” nome de Gustave. Ele mora no lago Tanganica, no Burundi, na África Central.

Banhistas e pescadores do segundo maior lago do continente tem feito constantes registros de Gustave. De acordo com informações do R7, Gustave é um gigantesco crocodilo-do-nilo, uma das maiores espécies de répteis do mundo e um dos poucos considerados extremamente agressivos com humanos. Por isto ele é muito temido localmente.

Segundo levantamentos, ele pode ter matado 600 humanos, embora o número final seja muito difícil de comprovar. Normalmente, os dados afirmam que o predador matou três centenas de pessoas. Outras informações não comprovadas foram atribuídas ao animal: ele teria 100 anos, cerca de 1 tonelada e mais de 6 metros de comprimento.

Tentativa de captura

O réptil lendário até foi tema de um documentário produzido nos Estados Unidos, chamado Capturing the Killer Croc (Capturando o Crocodilo Assassino, de 2004). O filme afirmou que ele não poderia ter um século de idade, ou estaria praticamente banguela, e sugeriu que o crocodilo tenha no máximo 60 anos e ainda esteja em fase de crescimento.

A produção mostra as tentativas de captura do animal empreendidas pelo especialista em répteis Patrice Faye, que também deu nome ao animal e o estuda desde os anos 1990. Patrice tentou capturar o crocodilo por dois meses, mas o animal não foi atraído pelas armadilhas do especialista.

Devido ao seu tamanho, Gustave teria dificuldades para caçar peixes, zebras e até outros crocodilos. Isso pode tê-lo tornado um especialista em caçar gnus grandes, humanos e até os temidos hipopótamos.

Gustave (O Crocodilo Gigante do Nilo) VS O Hipopótamo (Vídeo: Reprodução/Youtube)

Além do tamanho, o animal devorador de humanos é conhecido por ter quatro cicatrizes de tiros no corpo, especialmente uma grande no ombro direito.

O crocodilo é gigante, mas seu paradeiro atual é incerto. O último avistamento comprovado foi em 2008, segundo equipes da National Geographic. A morte do animal não foi confirmada pelos caçadores. Moradores locais acreditam que ele ainda está no lago, vivo e matando.