Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu o extremo leste da Rússia nesta terça-feira (29) e provocou um tsunami que atingiu áreas costeiras da região. O impacto do tremor também foi sentido no Japão e no Havaí, que registraram ondas gigantes. Além disso, o fenômeno levou diversos países banhados pelo Oceano Pacífico a adotarem medidas emergenciais, incluindo México, Chile e Equador, que estão monitorando de perto a variação no nível do mar.

No Havaí, autoridades determinaram a evacuação de áreas vulneráveis ao longo do litoral, como precaução diante da possibilidade de ondas destrutivas.

Veja imagens do terremoto e tsunami na Rússia e Japão:

https://www.instagram.com/reel/DMvYHBuAVn5/?igsh=MWd2MTQwaHJwYzJyOA==