A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio de sua Assessoria de Transportes, iniciou um novo processo de doação definitiva de cerca de 2 mil veículos que já estão em uso pelos 399 municípios. São carros, vans, micro-ônibus e ambulâncias da frota própria do Governo. Eles auxiliam no atendimento à população e deslocamento das equipes de saúde.

Esta é a maior doação efetivada nos últimos anos. Em 2021 a transferência foi de 489 veículos. Para que ela seja efetivada, o município deve procurar a Regional de Saúde à qual pertence e protocolar o pedido de doação.

“Além de desonerar o setor administrativo da Sesa, a doação desses veículos já em uso há alguns anos pelos municípios possibilita que os serviços prestados em prol da população continuem acontecendo, agora como patrimônio próprio da prefeitura”, disse o secretário estadual da Saúde, César Neves.

Para o chefe da Assessoria de Transportes, Amâncio Martinez Miltos Neto, o processo é muito positivo. “Deixamos de cuidar de documentação de muitos veículos que já estão sendo usados nos municípios para investir no gerenciamento da frota efetiva da Sesa”, explicou.

Além dos veículos que estão sendo doados definitivamente, os municípios ampliaram as frotas da saúde com recursos da Sesa. Em 2021, a Secretaria da Saúde investiu R$ 51,7 milhões do Tesouro do Estado para a compra de 1,5 mil novos veículos, que foram repassados aos municípios. O objetivo foi reforçar a Estratégia da Saúde da Família (ESF), que leva o atendimento médico para dentro da casa dos paranaenses.

No final de 2022, um novo investimento de cerca de R$ 70 milhões foi autorizado. Neste caso, o recurso é repassado aos municípios para que eles adquiram o veículos. A previsão é que sejam comprados, pelo menos, mais mil automóveis.

São mais 2,5 mil novos veículos para todas as Equipes de Saúde da Família dos 399 municípios. Esse repasse fortalece a política do governador Ratinho Junior que é descentralizar os serviços de saúde e levar atendimento de qualidade a todos os paranaenses”, disse Neves. Essas novas unidades são dos municípios.