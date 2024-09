O Paraná segue coberto de fumaça das queimadas que acontecem nas regiões norte, centro-oeste e nos países vizinhos, segundo o Climatempo. O céu esfumaçado deve permanecer até o fim de semana, quando o estado tem previsão de chuva.

Entre o sábado (14) e o domingo (15), o avanço de uma frente fria deve limpar a atmosfera no estado e dar uma melhorada na situação. No entanto, há previsão de chuva preta na região Sul do Brasil.

Conforme a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, a chuva preta é o resultado da precipitação normal mas que está passando por uma atmosfera carregada de fumaça. Logo, é possível ver no chão a chuva misturada com a fuligem.