O Paraná registrou quedas acima da média nacional nos crimes de roubo, furto e homicídios de janeiro a agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023. Dados compilados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) mostram redução de 6,47% nos crimes de homicídios, de 24% nos roubos e de 15% nos furtos. Na outra via, as apreensões de maconha e cocaína aumentaram em 2024.

A redução nos indicativos de crimes e de aumento nas apreensões de drogas foram temas de entrevista concedida pelo secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, ao telejornal Paraná em Pauta, da TV Paraná Turismo, nesta terça-feira (29).

“O governador Ratinho Junior reformulou toda a segurança pública do Paraná, criando a Polícia Penal, que faz a custódia dos presos; emancipou o Corpo de Bombeiros Militares; retirou os presos das delegacias; fortaleceu a Polícia Científica; contratou mais policiais militares; além da integração entre as polícias, seja na área de inteligência ou na área operacional. Graças a essa integração nós temos reduções muito significativas na área criminal”, afirmou o secretário.

REDUÇÃO DE CRIMES– O número de homicídios dolosos caiu em todo o Paraná nos últimos dez anos, segundo levantamento divulgado pela Sesp. Com dados compilados entre janeiro e setembro, foram 1.260 ocorrências do crime, 29% a menos do que as 1.777 registradas no mesmo período de 2015.

Na comparação com 2023, a redução também foi expressiva, de 7,6%, quando 1.364 mortes foram registradas no mesmo período do ano passado. Em 161 municípios do Estado (40,3%) não foram registrados homicídios dolosos no período, enquanto que em 105 cidades (26,3%) foram registrados um homicídio cada e em 89 (22,3%) foram de duas a cinco ocorrências do crime.

“Nós atendemos todo o Estado, mas tivemos um foco especial em cidades onde houve mais de cinco homicídios. Com a integração das forças de segurança, tivemos o menor número de homicídios no Paraná desde 2019”, destacou.

Com queda de 24% nos crimes de roubo, o Paraná registrou entre janeiro e agosto de 2024 12.337 casos, contra 16.283 cometidos no mesmo período de 2023. Na série histórica, iniciada em 2007, a redução foi de 66%. Os crimes de furto, que diferem-se dos roubos por não utilizarem de violência, teve queda de 15%, passando de 112.942 em 2023 para 95.875 em 2024, também no período dos primeiros oito meses do ano.

DROGAS–Do outro lado, as apreensões de drogas aumentaram no Paraná em 2024. De janeiro a agosto deste ano, foram apreendidas 320 toneladas de maconha, crescimento de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2023.

Já as apreensões de cocaína tiveram aumento de 15,84% no Paraná, com 5,7 toneladas apreendidas no período. Entre janeiro e agosto de 2023 foram 4,9 toneladas retiradas de circulação pelas forças policiais.

O secretário ressaltou o fato de o Paraná ser o segundo estado do Brasil que mais apreendeu drogas no período. Em primeiro lugar está o Mato Grosso do Sul, com 355 toneladas, e em terceiro aparece São Paulo, com 126 toneladas. “Nós fortalecemos as nossas fronteiras, não só nas divisas como também no Porto de Paranaguá, pois sabemos que o tráfico internacional sai por ali. É quase uma tonelada por dia que nós retiramos das nossas rodovias, de forma integrada com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as nossas polícias”, complementou.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER– O secretário também destacou os números da Operação Mulher Segura Paraná, lançada oficialmente em junho deste ano. A partir da integração entre Sesp, Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), Controladoria-Geral do Estado (CGE), Procuradoria-Geral do Estado (PGE-PR) e Tribunal de Justiça do Paraná, já foram realizados 255 eventos em diversas cidades do Paraná. Cerca de 31.403 pessoas foram conscientizadas nos ciclos de palestras.

Dentro do contexto de enfrentamento à violência contra mulher, Teixeira também ressaltou o lançamento, em agosto, do programa “De Homem para Homem”. Desde então já foram realizados 95 encontros, alcançando um público de 8.264 pessoas. São palestras ministradas somente para homens com ações educativas em órgãos públicos, empresas e instituições de ensino com o objetivo de evitar crimes contra mulheres.