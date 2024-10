O impacto da inovação no desenvolvimento econômico do Norte Pioneiro agora pode ser mensurado de forma concreta. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) mostra que, desde a criação do Sistema Regional de Inovação (SRI), em 2016, a região experimentou um crescimento significativo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos cinco municípios que fazem parte da iniciativa aumentou, em média, 23,17%, entre 2011 e 2022, em comparação com as demais cidades da mesorregião (são 46 no total).

Os dados foram levantados em um estudo publicado na Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia (Repae), que analisou os municípios de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, pioneiros na participação do SRI, com apoio do Governo do Paraná e do Sebrae, entre 2011 a 2021. O estudo completo pode ser acessado no link da Repae . A pesquisa contou com o apoio da Fundação Araucária e envolveu a participação de alunos de iniciação científica e outros pesquisadores de universidades do Paraná e de Goiás.

De acordo com o professor Paulo Rogério Alves Brene, da UENP e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), responsável pela pesquisa, o estudo revela que o desenvolvimento econômico e a retenção da população são indicativos do sucesso da governança em inovação. O trabalho analisou estatísticas como PIB per capita, níveis de emprego, densidade demográfica e população estimada, utilizando a técnica de dados em painel.

“Ao compararmos os cinco municípios do SRI com as demais 41 cidades da mesorregião, identificamos um aumento de 23,17% no PIB per capita. Além disso, o êxodo populacional, que era uma preocupação, diminuiu consideravelmente, e alguns municípios apresentaram crescimento populacional”, destaca. Na média, o PIB cresceu de R$ 33.106 para R$ 37.586, em termos reais, demonstrando o potencial da inovação em dinamizar a economia regional. O PIB de Andirá, por exemplo, cresceu de R$ 43.362 para R$ 45.710, em termos reais.

Outro ponto positivo destacado no estudo é o aumento da qualificação da mão de obra. A proporção de pessoas com ensino superior trabalhando na região cresceu, reforçando o papel da inovação no desenvolvimento local. Em Jacarezinho, por exemplo, a proporção de pessoas com ensino superior no mercado de trabalho passou de 18% para 24%, o que pode ser um reflexo direto das políticas e incentivos gerados pelo SRINP para fomentar a capacitação tecnológica e científica local.

O presidente do SRI do Norte Pioneiro, Leandro de Azevedo Lima, comemora os resultados do estudo, destacando que ele fornece uma base matemática para medir o impacto da inovação e contribuir para a tomada de decisão dos gestores públicos. “Nossa meta é aumentar o número de municípios participantes do SRI, e agora temos um modelo que comprova a eficácia desse trabalho colaborativo”, afirma.

Hoje, o SRI do Norte Pioneiro reúne 12 cidades, e o trabalho de inovação continua a se expandir. O ecossistema de inovação da região coleciona diversas premiações e tem se tornado modelo para municípios de menor porte. No ano passado, o SRI foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação, promovido pelo Sebrae e Confederação Nacional da Indústria.

Para o secretário de Estado de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, a inovação precisa ser vista como um motor concreto para o desenvolvimento. “Não pode ser encarada apenas como um conceito abstrato ou algo lúdico. Ela é um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social. É por isso que o Governo do Paraná está investindo fortemente para consolidar a inovação como parte essencial do crescimento do estado”, afirma.

REFERÊNCIA MUNDIAL– Assaí, um dos municípios que compõe um Sistema Regional de Inovação (SRI), disputa neste ano o prêmio de comunidade mais inteligente do mundo no ranking Smart21, do Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). A premiação será no Smart City, em Barcelona, na Espanha. O evento, considerado um dos maiores do mundo da inovação, ocorre de 5 a 7 de novembro.