A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou na terça-feira (1º) mais seis mortes causadas pela dengue no Paraná. Os seis novos óbitos foram contabilizados no informe semanal da doença. Assim, o estado já soma 19 mortes pela dengue ao longo de 2025. Além das mortes, foram registrados 5.181 novos casos da enfermidade, elevando o total para mais de 25 mil.

De acordo com a Sesa, com esses novos casos, já são 25.231 diagnósticos de dengue confirmados no Paraná desde a virada do ano. Já o número de notificações sobre possíveis casos subiu para 99.585.

Os seis óbitos confirmados ocorreram entre janeiro e março. São cinco mulheres e um homem, com idades entre 29 e 92 anos, sendo que apenas um dos pacientes, uma mulher de 29 anos, não apresentava comorbidades. Os pacientes residiam nos municípios de Arapongas, Florestópolis, Nova Londrina, Porecatu, Querência do Norte e Ribeirão do Pinhal.

No total, dos 399 municípios paranaenses, já são 327 com casos confirmados de dengue. As regionais de saúde mais afetadas são as de Paranavaí, com 6.375 casos; Londrina, com 5.634; Maringá, com 2.707; Umuarama, com 2.002; e Jacarezinho, com 1.386.

Casos de outras doenças

O boletim traz, ainda, dados sobre Chikungunya e Zika, doenças que também têm como vetor o mosquito Aedes aegypti. Já foram confirmados 1.085 casos de Chikungunya, com um total de 2.879 notificações da doença em 2025. Quanto ao Zika Vírus, até o momento foram registradas 32 notificações, mas nenhum caso foi confirmado.