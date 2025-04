Na manhã de 2 de abril de 2025, por volta das 10h55, uma equipe policial militar realizou uma abordagem na Avenida José Carvalho de Oliveira, em Abatiá.

Durante a revista pessoal, nada ilícito foi encontrado com o indivíduo abordado. No entanto, ao realizar uma busca no veículo, os policiais localizaram uma pistola Taurus G2C calibre 9mm, carregada com 12 munições intactas, além de um cigarro de maconha.

O homem foi conduzido ao hospital para a realização do exame de laudo de lesão corporal e, em seguida, apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Como resultado da ação, foram apreendidos a arma de fogo, as munições e o entorpecente. O indivíduo, um homem de 44 anos, foi preso em flagrante.

A atuação da equipe policial reforça o compromisso do 2º Batalhão em garantir a segurança da população e combater práticas ilícitas na região.