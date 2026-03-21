O Governo do Estado alcançou em janeiro a marca de 13.267.053 mudas de espécies nativas distribuídas desde 2019 por meio do programa Paraná Mais Verde, em sete diferentes ciclos da ação ambiental coordenada pelo Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável.

No primeiro levantamento, entre setembro de 2019 e setembro de 2020, o projeto entregou 1.807.379 pequenas árvores produzidas por 19 viveiros florestais e dois laboratórios de sementes sob responsabilidade do IAT. Número que saltou para 2.430.799 mudas no último ciclo fechado, de setembro de 2024 a setembro de 2025, um incremento de 34,5% nas doações.

De acordo com a Gerência de Restauração Natural do Instituto, as espécies mais buscadas pela população no período foram a Aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolia), Angico-gurucaia (Parapiptadenia rigida), Pitanga (Eugenia uniflora), Araçá (Psidium cattleyanum) e Araucária (Araucaria angustifolia).

Hoje vemos um crescimento exponencial na demanda por mudas de espécies nativas. Isso se dá tanto pelo maior entendimento sobre a importância da recuperação da vegetação quanto pela necessidade de cumprir exigências legais e compensações ambientais relacionadas ao licenciamento de obras e empreendimentos”, explica a bióloga da Divisão de Distribuição de Mudas Nativas do IAT, Roberta Scheidt Gibertoni.

Ela reforça os impactos positivos da restauração ambiental na qualidade de vida da população paranaense. “Ao plantar espécies nativas, estamos melhorando a qualidade do ar e da água, mitigando os efeitos das mudanças climáticas, protegendo a biodiversidade e promovendo saúde física e mental”, ressalta. “Além disso, a recuperação dos ecossistemas florestais cria espaços mais arborizados, propícios ao lazer e ao bem-estar”, afirma.

PARANÁ MAIS VERDE– O programa Paraná Mais Verde incentiva o plantio de mudas de espécies nativas do Paraná como forma de aliar o desenvolvimento ambiental, econômico e social, bem como incentivar a população a plantar árvores, seja em área urbana ou rural, para colaborar no equilíbrio do clima. As mudas são plantadas em locais que precisam ser recuperados ou mais bem arborizados.

São seis linhas de atuação: Revitaliza Viveiros, Viveiros Socioambientais, Incentivo a Espécies Ameaçadas de Extinção, Datas Comemorativas, Parques Urbanos e Poliniza Paraná.

VIVEIROS– Os viveiros administrados pelo Instituto Água e Terra estão localizados em São José dos Pinhais, Engenheiro Beltrão, Salgado Filho, Cascavel, Cornélio Procópio, Guarapuava, Fernandes Pinheiro, Ivaiporã, Jacarezinho, Morretes, Ibiporã, Mandaguari, Pato Branco, Tibagi, Pitanga, Paranavaí, Toledo, Umuarama e Paulo Frontin. Já os laboratórios de sementes ficam em São José dos Pinhais e em Engenheiro Beltrão.

COMO SOLICITAR– O trabalho dos viveiros atende a uma ampla gama de projetos e programas — estaduais e federais — voltados à recuperação da vegetação nativa. Entre eles, destacam-se o Programa de Regularização Ambiental (PRA), o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), o programa Paraná Mais Verde e o programa Asfalto Novo, Vida Nova. As mudas também são usadas em projetos de pesquisa, plantios voluntários, eventos e iniciativas de reflorestamento urbano e rural.

Os interessados podem solicitar mudas por meio do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) . O pedido passará por uma análise técnica do IAT. Caso seja aprovado, será encaminhado um e-mail ao requerente, com as informações do local de retirada das mudas e a documentação necessária.