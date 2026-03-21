Por meio de convênio com a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL), a prefeitura de Jundiaí do Sul vai recuperar o pavimento de ruas municipais que fazem ligação com as rodovias PR-218 e PR-439. O investimento será de R$ 2 milhões, com aporte total de recursos do Estado.

São trechos de três vias municipais: Rua Nicanor Bueno (1.000 metros), Rua São Francisco (220 metros) e Rua Dom Tadei (1.020 metros) em um total de 2,24 quilômetros. Estão previstos os serviços de reperfilagem, em que será aplicada uma camada de 2 centímetros de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) para corrigir defeitos na pista, e o reforço de capa com uma camada adicional de CAUQ de 5 centímetros.

Após as melhorias na pista ainda será executada nova sinalização horizontal e instaladas novas placas de sinalização vertical. O prazo da obra é de 120 dias. Cabe ao município administrar o andamento da obra e ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) fiscalizar o seu andamento.

“Novo asfalto de trevo a trevo, atendendo toda a população de Jundiaí do Sul. Essa é uma demanda de vários anos que a prefeitura e o Governo do Estado tiraram do papel, com contrato já assinado e serviços sendo encaminhados”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. “E já estamos preparando mais uma parceria, que será a nova ponte do Matida, com novidades em breve”.