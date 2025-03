O Instituto Nacional de Mereologia (Inmet) emitiu neste domingo (23) um alerta amarelo para a ocorrência de vendavais e chuvas intensas no Paraná para as próximas horas. O alerta é válido em todo o estado até às 10h de segunda-feira (24).

De acordo com o Inmet, deve chover entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros durante todo o dia. Há também risco de rajadas de vento variando entre 40 e 60 km/h.

Segundo o alerta amarelo, as chuvas intensas podem deixar estragos como alagamentos, queda de árvore e também de energia nos imóveis. Contudo, as chances são consideradas baixas.

Estado inteiro está na área de risco (Foto: Reprodução/Inmet)

Do mesmo modo, o Inmet alerta para o risco de descargas elétricas durante as fortes chuvas no Paraná. Veja algumas recomendações o instituto em caso de tempestades: