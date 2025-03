A aposta paranaense que acertou cinco dezenas foi feita na Lotérica Godoy, que fica no bairro Rebouças, em Curitiba. O jogo único de seis dezenas faturou um prêmio de R$ 59.604,51. Outras 40 apostas ao redor do Brasil também acertaram a quina. Já a quadra saiu para 2.537 apostadores, que ganharam R$ 1.376,08.

O que é a Mega-Sena?

A Mega-Sena é uma das principais loterias do Brasil e oferece prêmios milionários a quem acerta as seis dezenas. A Caixa administra o sorteios, que acontecem às terças, quintas e sábados.

Como jogar?

A Mega-Sena é um dos jogos de loteria mais populares do Brasil, movimentando milhões de reais a cada concurso e alimentando sonhos de fortuna em todo o país. O objetivo do jogo é simples: escolher seis números dentre os 60 disponíveis no volante. Os sorteios emocionantes acontecem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, às 20h, sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal.