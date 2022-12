Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta neste sábado (3) para tempestade, vento intenso e queda de granizo até este domingo (4) no Paraná. Desde a última segunda-feira (28), o estado tem sofrido com as chuvas, alagamentos e deslizamentos, que interditaram totalmente a BR-376, em Guaratuba, rodovia que liga Paraná e Santa Catarina e causaram duas mortes. No Litoral, o volume de chuva deixou pessoas desabrigadas e desalojadas.

De acordo com o Inmet, o alerta é para chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a100 km/h e queda de granizo. Há ainda risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Tempestades em grau de ‘perigo’ também estão previstas para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul.