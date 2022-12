Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Segue desaparecido neste sábado (3) o cabo Tiago José Teodoro, o bombeiro que se afogou durante o resgate do corpo de um pescador, em Itajaí, Santa Catarina. O cabo do Corpo de Bombeiros caiu no mar na manhã de quinta-feira (1º) e ainda não foi encontrado.

Neste sábado, as buscas iniciaram às 6h. A operação conta com a atuação de bombeiros militares e comunitários, guarda-vidas civis voluntários e profissionais de outras instituições, além da utilização de embarcações, moto aquáticas, helicópteros e drones, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Resgate de corpo de pescador

Cabo Teodoro e outro agente foram acionados na manhã de quinta-feira para resgatar o corpo de um pescador que estava boiando no rio Itajaí-Açu. Após retirar o corpo da água, na volta do trabalho, com o alto volume de água em decorrência das chuvas e uma forte correnteza, a embarcação em que os profissionais estavam virou. O bombeiro desapareceu no mar.

Quem é o cabo Teodoro

Cabo Teodoro atua no quartel de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, mora em Penha, na mesma região e é pai de gêmeos. Teodoro também é professor no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).