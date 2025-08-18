Os noves funcionários que morreram na explosão na fábrica da Enaex em Quatro Barras, na Grande Curitiba, participaram de uma última oração juntos antes da tragédia. Câmeras de segurança registraram o último momento das vítimas.
De acordo com a delegada Géssica Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), outros dois funcionários também participaram do círculo de oração na manhã da última terça-feira (12). Entretanto, ambos saíram instantes antes da explosão e tiveram apenas lesões leves.
Nove mortes confirmadas na explosão da Enaex
O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, confirmou a morte de nove pessoas após a explosão na empresa Enaex Brasil.
A situação ocorreu na fábrica localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.
A empresa divulgou os nomes das vítimas e lamentou o ocorrido nesta terça-feira (12); veja quem são:
- Simeão Pires Machado
- Camila de Almeida Pinheiro
- Cleberson Arruda Correa
- Eduardo Silveira de Paula
- Francieli Goncalves de Oliveira
- Jessica Aparecida Alves Pires
- Marcio Nascimento de Andrade
- Pablo Correa dos Santos
- Roberto dos Santos Kuhnen