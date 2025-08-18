Os noves funcionários que morreram na explosão na fábrica da Enaex em Quatro Barras, na Grande Curitiba, participaram de uma última oração juntos antes da tragédia. Câmeras de segurança registraram o último momento das vítimas.

De acordo com a delegada Géssica Andrade, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), outros dois funcionários também participaram do círculo de oração na manhã da última terça-feira (12). Entretanto, ambos saíram instantes antes da explosão e tiveram apenas lesões leves.

Nove mortes confirmadas na explosão da Enaex

O secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, confirmou a morte de nove pessoas após a explosão na empresa Enaex Brasil.

Processo de identificação foi intensificado (Foto: reprodução / redes sociais)

A situação ocorreu na fábrica localizada em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

A empresa divulgou os nomes das vítimas e lamentou o ocorrido nesta terça-feira (12); veja quem são: