A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai ofertar serviços de polícia judiciária, orientações e exposições à população de Santo Antônio da Platina, no Norte do Estado, durante a 53ª Exposição Feira Agropecuária Dr. Alício Dias dos Reis. O atendimento será entre terça-feira (19) e domingo (24), das 17h à meia-noite, na Rodovia BR-153, km 40.

Entre os serviços oferecidos estão registro de boletins de ocorrência, orientações à população, demonstrações de perícia papiloscópica – que coleta impressões digitais em cenas de crimes –, exposição de equipamentos táticos, além de atividades lúdicas voltadas ao público infantil.

“O projeto PCPR na Comunidade tem como objetivo aproximar a instituição da sociedade, levando serviços e informações importantes diretamente aos cidadãos”, afirmou João Mário Goes, coordenador da iniciativa.

PCPR NA COMUNIDADE – O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Visa também fortalecer a eficiência na prestação de serviços públicos e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.