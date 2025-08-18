Na tarde de sexta-feira (15), por volta das 16h30, Polícia Militar e Polícia Civil deflagram operação integrada no município de Santo Antônio da Platina/PR, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes.

A ação teve início nas proximidades do recinto de exposições da EFAPI, onde as equipes lograram êxito em localizar e prender um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime previsto na Lei Maria da Penha. Na sequência, os policiais abordaram um outro indivíduo, no bairro Vila Claro. Durante a abordagem, o suspeito tentou dispensar drogas, todavia, com auxilio dos cães de faro da Equipe de Operações com Cães do 2º BPM foram localizadas e apreendidas de quatro buchas de cocaína, duas buchas de maconha e a quantia de R$ 115,00 em dinheiro. Os dois homens foram presos — um por força de mandado judicial e o outro por envolvimento com o narcotráfico.