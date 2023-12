A empresa vencedora do lote 2 do pedágio do Paraná, a Consórcio Infraestrutura PR, solicitou a prorrogação do prazo para comprovação de atendimento das condições prévias à assinatura do contrato de concessão. O pedido foi atendido pela Comissão de Outorga da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e foi publicado no Diário Oficial da União, na terça-feira (12).

Com a solicitação, o cronograma do processo de concessão foi alterado. Agora, conforme o comunicado do Diário da União, a empresa tem até 2 de fevereiro de 2024 para fazer a assinatura. Anteriormente, o prazo era até dia 26 de janeiro de 2024.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Paraná informou que “aguarda a finalização destes processos o mais breve possível, para início das concessões do lote 1 e 2, para que possam ter início os projetos das grandes obras previstas, com investimento de R$ 18,7 bilhões”.

“Até lá, o Governo Federal segue realizando a manutenção de suas rodovias, como a BR-277, BR-376 e BR-369, e o Governo do Paraná permanece prestando serviço de guincho mecânico leve e pesado e de operação de tráfego rodoviário nas rodovias do antigo Anel de Integração”, informou também a nota.