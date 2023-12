A Secretaria de Segurança Pública e as forças policiais iniciaram na manhã desta terça-feira (12) a Operação Conectividade, com mais de 600 policiais empregados em 25 municípios do Estado para fiscalizar 170 estabelecimentos comerciais. O objetivo é combater furtos, roubos e receptações de cabos de cobre. Participam da força-tarefa Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica.

A operação é resultado do diagnóstico de um Grupo de Trabalho instituído na pasta para averiguar as causas e consequências do crime. O colegiado estabeleceu três frentes de enfrentamento: intensificação das ações de fiscalização e repressão; ações pontuais de forma simultânea em diversos pontos do Estado; e elaboração de um relatório técnico, definindo diretrizes e protocolos de atuação junto das operadoras para prevenção.

Desde setembro, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 53 pessoas já foram presas pelos crimes de receptação, porte ilegal de armas e tráfico de drogas em todo o Estado. Também já foram apreendidas mais de 4 toneladas de cobre.

Além dos danos materiais gerados às operadoras, esses crimes provocam interrupção momentânea de atividades essenciais, com espaços públicos e privados que ficam sem energia ou internet com o corte dos cabos.