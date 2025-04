O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) sancionou nesta quarta-feira (23) a lei que libera a concessão da Pedreira do Atuba, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. O objetivo é transformar a área em um espaço de lazer à população local.

A Pedreira do Atuba conta com uma área de 119.278,95 metros quadrados e a expectativa é que local conte com atrações como escalada, parque de aventuras e tirolesa. Além disso, será responsabilidade do vencedor do processo de concessão a conservação ambiental do local.

O Governo do Paraná tem a expectativa que a Pedreira do Atuba receba R$ 36 milhões em investimentos ao longo dos 30 anos de concessão.

“Com essa lei, é dado um passo importante para que a equipe técnica conclua os estudos e avance para as próximas etapas que antecedem a licitação. A previsão é de que até o final do ano a população perceba as melhorias que o Governo do Estado trará para a região”, comentou o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia.

O local ainda contará com um palco aberto para realização de eventos de pequeno porte, além de um parque de lazer para receber feiras e festividades locais.

Nos próximos dias, técnicos devem finalizar os estudos de viabilidade e o processo será encaminhado para ratificação do governador.

Por fim, documentos são encaminhados para análise prévia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que tem o prazo de 90 dias se manifestar sobre o projeto.

Finalizados esses trâmites, ocorrerá o lançamento do edital de licitação para a escolha do parceiro privado para a realização das obras e demais andamentos.