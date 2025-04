Na tarde desta quinta-feira, 24 de abril, um incidente preocupante aconteceu em uma rodovia estadual entre Castro e Tibaji, no Paraná. Um caminhão, ao tentar ultrapassar uma carreta que apresentava pane em uma curva, acabou colidindo com outra carreta que perdeu o controle e formou um “L” na pista. Por pouco, o acidente não envolveu um terceiro veículo que estava passando pelo local no momento.

Apesar da colisão e dos danos materiais registrados, não houve feridos, felizmente. Esse evento serve como um alerta fundamental para os motoristas que circulam pelas rodovias. Situações de pane em veículos devem ser sinalizadas com antecedência e a uma distância segura, para evitar possíveis tragédias.

A atenção redobrada e a prudência ao volante são essenciais para a segurança nas estradas. Neste caso, a sorte esteve ao lado dos envolvidos.

Assista o Vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/DI2AFOvyFmm/?igsh=MTFjNmY4b3Y5NXFlaQ==