Peritos se comprometeram a trabalhar para reduzir a fila de perícias, que está com cerca de um milhão de pessoas aguardando o atendimento

Depois de 52 dias de paralisação, os peritos médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) encerraram a greve na sexta-feira (20). Com isto, o atendimento volta ao normal em todas as agências, na próxima segunda-feira (23).

A Associação Nacional dos Médicos Peritos (ANMP) e o Ministro de Estado da Previdência e Trabalho firmaram o acordo que pôs fim à greve nacional. A categoria reivindicava uma pauta com 18 itens, que foram integralmente acolhidos pelo Ministério.

Na oportunidade, também foi assinado o termo de acordo de reposição, segundo o qual os valores descontados serão imediata e integralmente devolvidos e a compensação dos dias não trabalhados será realizada de modo presencial ou remoto, de acordo com a opção do próprio servidor, durante o prazo de oito meses.

Os peritos se comprometeram a trabalhar para reduzir a fila de perícias que, conforme o jornal Folha de S. Paulo, tem mais de um milhão de segurados à espera da perícia médica. Ainda segundo os termos do acordo, fica definido que cada perito poderá realizar, no máximo, 12 atendimentos diários (ordinários). Será pago, de acordo com a Lei 13.846/2019, o valor de R$ 61,72 por perícia extraordinária, que exceda essa quantidade máxima de atendimentos por dia.