O tombamento de um caminhão na descida da serra da BR-277, no litoral do Paraná, tirou a vida do caminhoneiro, na tarde deste sábado (21). O motorista chegou a acenar para pessoas que tentavam tirar ele da cabine, enquanto a polícia não chegava. Mas depois de dois acenos, ele silenciou e não atendeu mais os chamados.

O acidente foi no quilômetro 51 da BR-277, em Morretes, pouco antes das 15h. Conforme informações iniciais, ele não venceu uma das curvas na descida da serra, saiu da pista e tombou o caminhão no barranco ao lado da pista.

O caminhão ficou com as rodas viradas para cima, bastante prensado contra o solo. O motorista, apesar dos primeiros acenos, dizendo que estaria bem, não suportou os ferimentos e morreu prensado na cabine. Ainda não há informações precisas sobre o que causou o tombamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda está no local em atendimento ao acidente.