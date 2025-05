O Segundo Comando Regional de Polícia Militar deflagrou no mês de Abril a Operação Liberdade Condicionada, realizada pelos 89 municípios que compõem o 2º CRPM. Tal Operação Policial visou o cumprimento de Mandados de Prisão expedidos pelas respectivas comarcas, sendo realizada no período compreendido entre os dias 01º e 30 de Abril, com os seguintes resultados:-

Até o momento, nas Unidades do 2º CRPM, foram cumpridos os seguintes quantitativos de Mandados de Prisão: No 2° BPM, 36 (trinta e seis) mandados; no 5° BPM 58 (cinquenta e oito); no 10° BPM 32 (trinta e dois); no 15° BPM 25 (vinte e cinco); no 18° BPM 30 (trinta); no 30° BPM 23 (vinte e três); na 6ª CIPM 10 (dez); na 7ª CIPM 24 (vinte e quatro); na 11ª CIPM 24 (vinte e quatro).

Assim, no total, foram cumpridos em toda a circunscrição do 2º CRPM 262 (duzentos e sessenta e dois) Mandados de Prisão, ou seja, pessoas retiradas de circulação, as quais, há tempos, já deveriam estar cumprindo suas respectivas penas.

Com esta operação, a Polícia Militar consegue diminuir o número de crimes diversos ao mesmo tempo que consegue proporcionar uma maior Segurança e Tranquilidade para cerca de quase 1,9 milhão de pessoas que residem nestas 89 cidades.