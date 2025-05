A Prefeitura de Jacarezinho anunciou a ampliação do horário de atendimento para a vacinação contra a Influenza em algumas unidades de saúde do município nesta semana. A medida faz parte da estratégia para aumentar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população à imunização.

Confira os locais e horários estendidos:

– Vila São Pedro II – Atendimento até as 20h no dia 06/05

– Parque Bela Vista – Atendimento até as 19h no dia 06/05

– Jardim São Luiz – Atendimento até as 20h no dia 08/05

A vacinação contra a gripe é essencial para reduzir complicações da doença, especialmente em grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades. A prefeitura reforça a importância da imunização e incentiva os moradores a aproveitarem os novos horários para garantir a proteção.

Não deixe para depois! Vacinar-se é um ato de cuidado consigo e com toda a comunidade.