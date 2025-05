No último domingo (04), a cidade de Jacarezinho foi palco de uma grande celebração sobre duas rodas. O passeio motociclista em homenagem ao 72º aniversário do 2º Batalhão de Polícia Militar “Guardião do Norte Pioneiro”, fundado em 4 de maio de 1953, e ao 9º aniversário do moto clube “Guardiões do Asfalto” reuniu centenas de participantes em um evento de integração e solidariedade.

*A TRAJETÓRIA DO 2º BPM E SUA CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE*

O 2º Batalhão de Polícia Militar tem uma trajetória marcada por desafios e conquistas ao longo dos anos. Criado em 4 de maio de 1953, por meio da Lei nº 1924, o batalhão nasceu da necessidade de fortalecer a segurança no Norte do Estado do Paraná, região que, na época, passava por um intenso processo de colonização e expansão populacional.

A primeira sede do batalhão foi instalada em Apucarana, onde cumpriu sua missão de proteção e ordem por alguns anos. No entanto, devido à infraestrutura precária, a unidade precisou retornar temporariamente à Capital do Estado, Curitiba, em 1959. A reestruturação da Polícia Militar do Paraná levou à destituição do Regimento Coronel Dulcídio em 1967, tornando o 2º BPM uma unidade isolada, que foi então transferida para Jacarezinho, no dia 3 de março de 1967, onde começou suas operações nas dependências da delegacia local.

No mês de novembro de 1968, o batalhão foi transferido para um novo prédio localizado no centro de Jacarezinho, na Rua Marechal Deodoro, nº 533, permanecendo ali por alguns anos. A necessidade de uma sede mais estruturada levou à construção de instalações próprias, inauguradas oficialmente em 10 de novembro de 1982, durante o governo do Dr. José Hosken de Novaes. A partir de 10 de janeiro de 1983, o batalhão estabeleceu-se definitivamente em sua atual localização, na BR 153, Km 17.

Desde então, o 2º BPM tem desempenhado um papel essencial na segurança da região, atendendo 22 municípios do Norte Pioneiro. A unidade se destaca pela atuação estratégica no combate à criminalidade, além de promover ações comunitárias que reforçam a parceria entre a Polícia Militar e a sociedade.

Sob o comando do *Tenente-Coronel Márcio Jaquetti,* o batalhão mantém sua missão de proteger e servir, com uma gestão focada na eficiência operacional e na proximidade com a população.

*O MOTO CLUBE “GUARDIÕES DO ASFALTO” E A PAIXÃO PELO MOTOCICLISMO*

Fundado há 9 anos, o moto clube “Guardiões do Asfalto” representa a união de motociclistas apaixonados pelo espírito de liberdade e companheirismo. O grupo tem como missão fortalecer a cultura do motociclismo na região e incentivar ações sociais. Durante o evento, os membros do clube demonstraram o verdadeiro sentido de irmandade sobre duas rodas.

A liderança do moto clube é composta por:

• *Presidente: Charles Rogel*

• *Vice-presidente: Nogari*

• *Diretor Social: Marcelo “Cowboy”*

• *Diretor de Marketing: Ademir*

• *Diretor Financeiro: Depizzol*

A gestão do clube busca não apenas promover encontros e passeios entre os amantes do motociclismo, mas também apoiar ações solidárias e fortalecer o vínculo entre os motociclistas e a comunidade.

*UM EVENTO DE SOLIDARIEDADE E UNIÃO*

O passeio teve início às 10h na sede do 2º BPM, em Jacarezinho, e seguiu até a Prainha da Cachoeira, em Ribeirão Claro, percorrendo um trajeto de 50 km. Com 450 motos e cerca de 600 participantes, o evento foi uma celebração vibrante da cultura motociclista e da parceria entre a Polícia Militar e a comunidade.

Além da confraternização, a iniciativa teve um forte caráter solidário, arrecadando aproximadamente *400 kg de alimentos, que foram doados ao Asilo São Vicente de Paulo, em Jacarezinho.* A ação reafirma o papel social do motociclismo e da Polícia Militar, que juntos fortalecem os laços comunitários.

Com motos reluzentes e o espírito de irmandade no ar, a celebração marcou um dia inesquecível para todos os participantes, reforçando valores de respeito, união e solidariedade. O evento mostrou que, seja na segurança ou na estrada, a força do 2º Batalhão e dos Guardiões do Asfalto seguirá firme por muitos anos.