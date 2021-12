Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Prefeitura de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, confirmou o descarte de 3 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Segundo informações confirmadas nesta quarta-feira (14), os imunizantes ultrapassaram o prazo de 31 dias de descongelamento.

Segundo a prefeitura, de todo o percentual recebido pela cidade, o quantitativo representa 0,6% de perda.

“As 3 mil doses integravam a composição de reserva técnica prevista no Plano Nacional de Imunização, já considerando perda de doses por diversos motivos, como vencimento, diluição incorreta, quebra de frascos, entre outros”, informa a administração municipal.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, as doses não utilizadas não interferiram no cronograma vacinal, tendo sido outubro o mês com o maior número de etapas e aplicações contra a Covid-19. As vacinas haviam sido enviadas pela Secretaria de Estado da Saúde para aplicação de 2ª dose e, até então, Ponta Grossa não tinha autorização pelos planos nacional e estadual de vacinação para remanejamento a outros grupos.

“Além do encaminhamento de doses diretamente para Ponta Grossa, o Município também tem absorvido remessas de outras cidades da região, que têm sobras de vacinas próximas do prazo de validade. Na segunda, a Fundação Municipal de Saúde recebeu 1.500 doses remanescentes do município de Piraí do Sul, com vencimento na sexta-feira”, diz.

Com o descarte das doses no mês de outubro, o Ministério Público do Paraná irá investigar a atuação da prefeitura.