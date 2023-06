Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ao ser questionado sobre os impactos da construção da Ponte de Guaratuba, o governador Ratinho Jr. ressalta que habitantes de Guaratuba, Matinhos, visitantes e turistas terão redução do tempo de travessia entre as cidades litorâneas. “O tempo de travessia deve reduzir dos mais de 30 minutos atuais, em média, para apenas dois minutos”, cita ele.

Sobre a quantidade de pessoas beneficiadas, é possível ter uma estimativa do volume de veículos. “De acordo com estudos técnicos e com base em dados históricos do Ferry Boat de Guaratuba, o volume anual médio de tráfego da travessia é de 1.359.990 veículos, incluindo pagantes e usuários isentos”, conta.

A expectativa de Ratinho Jr. ainda é que o setor do turismo e o mercado imobiliário fiquem aquecidos com a construção.