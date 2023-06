Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança, de apenas dois anos, morreu enquanto tomava banho em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), no momento em que a mãe dava banho na filha, em uma banheira.

Informações preliminares do repórter cinematográfico Diogo Cordeiro indicam que após a mãe sair do cômodo onde estava a banheira, a menina teria se afogado. Quando a mulher retornou, encontrou a filha desacordada. De imediato, a criança foi levada a Unidade de Saúde Martinópolis, no bairro São Sebastião.

Profissionais tentaram a reanimação, mas não foi possível reverter a parada cardíaca e o óbito foi confirmado. A Polícia Militar foi acionada e acompanhou a ocorrência na Unidade de Saúde.