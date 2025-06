Alunos dos colégios Elo e Rui Barbosa participaram recentemente de uma visita educativa ao Aterro Sanitário de Jacarezinho, em uma ação promovida pelo Instituto Água e Terra (IAT), com o apoio das equipes da Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do programa Curica.

A atividade teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância da destinação adequada dos resíduos sólidos e o papel fundamental que o aterro sanitário desempenha na promoção da saúde pública e na preservação ambiental. Durante a visita, os alunos assistiram a palestras explicativas e tiveram contato direto com a rotina dos profissionais que atuam no local, compreendendo desde a triagem até o tratamento final dos resíduos.

Além de ampliar os conhecimentos sobre questões ambientais, a iniciativa estimulou reflexões sobre práticas de cidadania, como a separação correta do lixo e a redução da geração de resíduos domésticos. “Foi uma verdadeira aula fora da sala, que certamente vai refletir em atitudes mais conscientes no dia a dia dos jovens”, destacou um dos educadores presentes.

A ação integra o calendário de atividades educativas desenvolvidas pelos órgãos ambientais do município e reforça o compromisso com a formação de uma geração mais engajada e responsável com o meio ambiente.